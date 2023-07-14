الناس تترقب.. موجات حارة تجتاح مصر خلال الأيام المقبلة

أدت ظاهرة إالـ نينو لارتفاع قياسي في متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية ما أدى لتعرض مناطق عدة لموجات من الحر الشديد خلال الأيام الماضية أبرزها مصر.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر فى تصريحات صحفية، أنه تم تسجيل أعلى درجات حرارة على مستوى تاريخ سجل البيانات المناخية على مستوى العالم؛ وذلك بسبب ظاهرة النينو التي بدأت تؤثر على معظم مناطق العالم.

وتابعت أن ظاهرة إل نينو هي عبارة عن تغير دوري غير منتظم في الرياح ودرجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي وتؤثر على المناخ في الكثير من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وتؤدي إلى زيادة في درجة حرارة البحر، وأيضا ارتفاع في درجات متوسط درجة الحرارة العالمي بينما تعرف مرحلة التبريد بـ ظاهرة اللانينا وهي عكس ظاهرة إل نينو.

وأوضحت أن الأسبوع الماضي كان من أكثر الأسابيع سخونة على مستوى العالم، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 17.2 درجة مئوية ومقارنة بأعلى رقم سجل في عام 2016 والذي وصل إلى 16.8 درجة مئوية.

وجدير بالذكر أن مصر تشهد منذ بداية يوم الخميس 13/7/2023 موجة حارة ترتفع فيها الحرارة ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية حيث ستتراوح درجة الحرارة العظمى في القاهرة ما بين 36 إلى 38 درجة وتزداد شدة الحرارة في جنوب مصر لتتراوح ما بين 43 و44 درجة مئوية وهي درجة الحرارة المقاسة في الظل.

ويشار إلى أن درجة الحرارة المحسوسة تكون أعلى من درجة الحرارة العادية بما يقدر بثلاث أو أربع درجات، فلو سجلت القاهرة ما بين 36 إلى 38 درجة فإن درجة الحرارة المحسوسة تكون ما بين 39 و40 درجة مئوية، وتختلف درجة الحرارة المحسوسة من منطقة لأخرى طبقا لطبيعتها وسرعة الرياح فيها ونسبة الرطوبة.