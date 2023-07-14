أحمد الطيب يكشف أسباب سقوط الزمالك برباعية أمام الأهلي

كشف المعلق الرياضي، أحمد الطيب، أسباب سقوط الزمالك، برباعية مقابل هدف، أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الأسبوع 31 من مسابقة الدوري المصري.

وقال أحمد الطيب، عبر حسابه الشخصي، على موقع التغريدات "تويتر": "في الختام، الأهلي استحق الفوز والزمالك ضحية تصور خاطئ للمدرب (تشكيل واستراتيجية وتوظيف)".

وواصل: "في الشوط الأول خسر بالثلاثة، الشوط الثاني بعد التعديل هو المستوى الحقيقي للفريقين تعادل 1/1، الدوري أهلاوي ويستحقه".

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة، على يد غريمه التقليدي الأهلي بأربعة أهداف لهدف، ليتجمد رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 59 في المركز الثالث، فيما عزز بطل المسابقة موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة.