حريق داخل مستشفى بميدان مصطفى محمود في العجوزة والدفع بسيارات الإطفاء

اندلعت، منذ قليل، ألسنة اللهب داخل مستشفى بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء في محاولات لإخماد الحريق.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مستشفى بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وجاري السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.