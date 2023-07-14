بالصور.. قافلة بيطرية لجامعة كفر الشيخ بـ«مركز شباب أبو عليوة»

استضاف مركز شباب أبو عليوة الغربية التابع لإدارة شباب سيدي سالم، القافلة الطبية البيطرية الشاملة لكلية الطب البيطري جامعة كفرالشيخ وفق بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ وبين جامعة كفرالشيخ لتقديم الخدمات البيطرية مجاناً لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

قدمت القافلة، الفحص والعلاج لتحصين الماشية ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام ضمن المبادرة الرئاسية بمركز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ والدكتور بسيوني عبد القادر عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ .

من جانبه أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، استعداد مراكز الشباب بالمشاركة في كافة الخدمات التي تقدمها ال الرئاسية "حياة كريمة"، وغيرها بما يسهم فى تسهيل وصول الخدمات لأهالي القرى والمدن على مستوى المحافظة تحقيقاً لرؤية وزارة الشباب والرياضة كون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية و تستقبل مراكز الشباب القوافل الطبية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومتابعة مديري الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب

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