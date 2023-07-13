تفاصيل لقاء وزير الداخلية ونظيره الأردني لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، مازن هلال الفراية وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك .

وأعرب الوزير الأردني عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مضيفا أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى

وأشاد بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

من جانبه أعرب محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية للقاهرة ، مؤكداً حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين .

وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.