الثانوية العامة| صور.. احتفالات في ختام الامتحانات.. وشكاوى من «الفلسفة والمنطق» و«الأحياء»... وتداول الأسئلة على «تليجرام».. التعليم: النتيجة بداية الشهر المقبل.. وطلاب STEM يختتمون الماراثون السبت

اختتم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 (الدور الأول)، الامتحانات اليوم الخميس، وأدى الطلاب مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" نماذج لامتحانات اليوم في الثلاثة مواد.

ورصدت “البوابة نيوز”، تجمع الطالبات وفرحتهم بانتهاء الماراثون، حيث احتفلت الطالبات بالأغاني والزغاريد أمام اللجان في وجود اولياء الامور والأقارب والأصدقاء، الذين احتضنوا ذويهم عقب خروجهن.

كما عبر طلاب شعبة العلمي علوم عن استيائهم من صعوبات في الأحياء وخاصة المقالي، فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية صعوبة أسئلة المنطق.

وأكدت طالبات الشعبة علمي رياضيات أن امتحان الجبر والهندسة في مستوى الطالب المتوسط، ولكنه لا يخلو من صعوبات.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان بشكل دوري، وتدوير العمال بالمدارس، وتشديد إجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان، وسرعة ضبط أي حالة غش إلكتروني يتم رصدها.

كما أعلن "حجازي" أن مؤشرات تصحيح مادة الكيمياء جيدة، وأشار إلى أن تصحيح 260 ألف ورقة، أي ما يعادل نصف أوراق إجابة الامتحان، أظهر حصول 1000 طالب على الدرجة النهائية.

وأعلن وزير التعليم أن نتيجة الثانوية العامة بداية الشهر المقبل.

ورصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني 4 حالات غش إلكتروني، حالتان فى مادة الفلسفة والمنطق بمحافظتى (القاهرة، والغربية) وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بمحافظة الدقهلية، وحالة واحدة فى مادة الأحياء بمحافظة الإسكندرية، وتم ضبط هؤلاء الطلاب لدى نشرهم أجزاء من ورقة الأسئلة باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم.

وفيما يتعلق بالحالة التي تم ضبطها في محافظة الإسكندرية، فهي للطالب "ع. ح" صاحب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء امتحان مادة الأحياء، حيث تم ضبطه داخل لجنة تابعة لإدارة المنتزه ثان، فور قيامة بالغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، وعلى الفور تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة والتحقيق مع الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما تم استدعاء الملاحظين فى اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

ويستأنف طلاب مدارس STEM الامتحانات بعد غدٍ السبت، ويواجهون في ختام الماراثون "الاستعداد للقبول بالجامعات كيمياء وفيزياء" للشعبتين العلوم والرياضيات.