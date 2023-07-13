يد الزمالك يتعاقد مع نجم هليوليدو

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك ، اليوم الخميس، مع أحمد سامح نجم فريق هليوليدو لكرة اليد الذي يعد أحد أهم وأبرز اللاعبين في منتخب مصر.

ويأتي التعاقد مع اللاعب، ضمن خطة الإدارة من أجل تدعيم صفوف كوماندوز اليد استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب صاحب ال21 عاما على عقود انضمامه للقلعة البيضاء خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على استمرار أحمد رمضان هتلر مدربا لفريق كرة اليد الأول بالنادي الأبيض وذلك في الموسم الجديد.

دخل النادي في مفاوضات مع المدربين، أيمن صلاح وباسم السبكي، ومجدي ابوالمجد، لكنه لم يوفق وهو ما جعل الإدارة تستقر على استمرار أحمد رمضان دون تغيير.

وقررت إدارة الزمالك، في الأيام الماضية جدولة مستحقات لاعبي كرة اليد بالنادي الأبيض المتأخرة، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي مؤخرا وحل أزمة الحجز على أرصدة النادي.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مؤخرا بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت علي صالة النادي الاهلي.