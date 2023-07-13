صور تذكارية وثلج أفراح.. طلاب الثانوية العامة بسوهاج يحتفلون بإنتهاء ماراثون الامتحانات

احتفل طلاب الثانوية العامة بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بانتهاء الامتحانات التي انطلقت نهاية يونيو الماضي.



وسادت أجواء من الفرحة والبهجة من جانب الطلاب بمشاركة أولياء أمورهم، وإطلاق الطلاب لعدد من الشماريخ الضوئية وثلج الأفراح، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية.



وشهدت لجان الثانوية العامة بسوهاج، تواجداً أمنيًا مكثفًا بمحيط اللجان، إضافة إلي وجود تعزيزات أمنية بالشوارع المؤدية إلي اللجنة من أجل تحقيق السيولة المرورية وكذلك الحفاظ على الحالة الأمنية أمام لجان امتحانات الثانوية العامة.



وكشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أنه من المتوقع إعلانها اوائل اغسطس المقبل، كما أن النتائج مبشرة، موضحا أن مادة مثل الكيمياء حصل قرابة 1000 طالب على الدرجات النهائية بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.



وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً واستمر حتى الثانية عشرة فى الاحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.