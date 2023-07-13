شبورة مائية صباحا وشديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الانحاء.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،36 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 39 والصغري 24، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة.