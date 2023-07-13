إصابة شخص سقط من القطار أثناء سيره بمحطة العياط

أصيب أحد الأشخاص إثر سقوطه من القطار أثناء سيره بمحطة قطار العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من قطار أثناء سيره بمحطة قطار العياط بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين سقوط شخص من القطار أثناء سيره مما تسبب فى إصابته جري نقل المصاب إلي مستشفي العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.