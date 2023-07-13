18 يوليو.. كورال "آرت كانتو وايمى" البوليفي يغني أعمال كلاسيكية ومحلية على مسرح الجمهورية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة بوليفيا بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، حفلا لكورال آرت كانتو وايمى، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 18 يوليو الجاري، على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية والمحلية التى تعبر عن الطابع الفني لدولة بوليفيا، إلى جانب عدد من المؤلفات العالمية منها: السلام عليك يا مريم، وثلاث أغاني، وأحبك حبيبي، وسوناتا شيكيتانا الرابعة والثامنة عشر، اوناي ، وتينكو يحيا وطني بوليڤيا.

تأسس كورال وأوركسترا آرت كانتو عام 2015 على يد السوبرانو والمخرجة چيوڤانا، كما تحول إلى منظمة في عام 2019 وانضم اليه كورال ايمي الذي أنشأ علم 2017، قدم العديد من العروض والمشاركات في مهرجانات دولية، قام بجولات في مختلف أنحاء أوروبا ونال الاعجاب والاستحسان، ومن المقرر أن يمثل دولته في مسابقة الموسيقي المقدسة بألمانيا إضافة ألى جولة فنية عالمية خلال العام الجارى .