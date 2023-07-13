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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2023 |"دفعة تلت التسعة كام".. طلاب بورسعيد يرتدون "تيشرتات" عليها عبارات ساخرة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة في بورسعيد
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أقدم عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، على ارتداء تيشرتات بيضاء عليها عبارات ساخرة قبل دخولهم لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الأحياء لشعبة العلوم، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك بآخر أيام الامتحانات من خلال 16 لجنة أساسية.

ورسم طلاب الثانوية العامة على التيشرتات البيضاء من الأمام قبعة التخرج الشهيرة وكتبوا عبارة "دفعة تلت التسعة كام" في إشارة منهم للسؤال الذي جاء في امتحان اللغة العربية وأثار لغطًا كثيرًا حوله.

وتسابق الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض وهم يرتدون التيشرتات قبل دخولهم إلى لجان الامتحانات في ظل أجواء من المرح واستعدادات بين طلاب الثانوية العامة للاحتفال بنهاية الامتحانات.

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