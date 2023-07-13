أسعار الذهب في الصاغة المصرية بداية اليوم الخميس 13 يوليو 2023

تراجعت أسعار الذهب، في محلات وأسواق الصاغة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يوليو 2023، مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء، بشكل ملحوظ، متأثرًا بتحرك سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية من 1924 إلى 1956 دولار.

سعر الذهب اليوم

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 “ الأوسع انتشارًا وإقبالًا في السوق المصرية ” حوالي 2190 جنيها للبيع و2180 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2502 جنيها للبيع و2483 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1،453 جنيها للبيع و1،460 جنيها للشراء.

سعر الأونصة

وبلغ سعر الأونصة وهي وحدة الوزن العالمية" وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب " حوالي 77،483 جنيها للبيع و77،839 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2،491،429 جنيها للبيع، و2،502،857 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” في محلات الصاغة بداية اليوم الخميس حوالي

17،440 جنيها للبيع و17،520 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عالميًا

عالميًا، سجل سعر الذهب ختام تعاملات أمس الأربعاء في البورصات العالمية، نحو 1957 دولارا للأونصة بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 24.58 دولار، وبنسبة 1.27% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أول أمس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 23.27 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 % إلى 931.40 دولار للأونصة وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 1247.28 دولار للأونصة.