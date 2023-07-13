الليلة| ديربي الأهلي والزمالك.. قمة الزعامة والكرامة

يخوض في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ديربي القاهرة أمام الزمالك، على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي في هذه المباراة إلى الفوز من أجل تأكيد جدارته بالفوز بالدوري، والانتصار على الغريم التقليدي، وإسعاد جماهيره لأن القمة في حد ذاتها بطولة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وأحمد القندوسي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود كهربا

أما الزمالك فيدخل المباراة على أمل تحقيق انتصار معنوي يفسد على الأهلي وجماهيره فرحة الفوز بالدوري، وهذا ما يصبو إليه أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض.

وتضم قائمة الزمالك لهذا اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.