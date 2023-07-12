عظم شهيدك| العقيد فتحى قدرى جعفر.. رفض مغادرة سيناء ونال الشهادة حبا في الوطن

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية.

كما سنستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية.. حلقة اليوم هي للبطل العقيد فتحى قدرى جعفر.

من هو الشهيد العقيد فتحى قدرى جعفر ؟

العقيد الشهيد فتحي جعفر هو نجل الحاج قدرى جعفر، أحد أكبر رجال مركز شبين الكوم، وهو أب لطفلين قدري 9 سنوات، ومحمد 6 سنوات، وهو ابن وحيد لوالده.. ووالدته متوفية وله ثلاثة أشقاء، وكان مثالًا للقدوة الحسنة لشباب وأهالي قريته فكان يتصف بحسن الخلق والسمعة الطيبة.

رفض مغادرة سيناء

أكد أحد أصدقاء الشهيد، أن الشهيد فتحى قدرى جعفر رفض أكثر من مرة مغادرة محافظة شمال سيناء للعودة مرة أخرى إلى مسقط رأسه بالمنوفية، وذلك لتأدية واجبه الوطنى وانتقاما لزملائه الشهداء.



لحظة استشهاده

فى يوم 9 مارس 2017 استشهد العقيد فتحي قدري عقب استهدافه بعبوة ناسفة بالقرب من فندق بسيناء

جنازة عسكرية مهيبة

شهدت قرية بخاتى بمركز شبين الكوم جنازة مهيبة لم تعهدها المنوفية من قبل للشهيد العقيد فتحي قدري جعفر، والذي استشهد في عملية إرهابية غادرة في شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة كان يستقلها.. وأسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين.

وتقدم الجنازة اللواء محمد مسعود، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، والدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



والد الشهيد

قال الحاج قدرى جعفر والد الشهيد إن هذا نصيبه من الدنيا وهو راضي تماما بقضاء الله وقدره عليه وأن شهادة نجله هي شهادة عبوره الجنة برحمة الله عز وجل.

وأضاف والد الشهيد، أنه كان كل شيء في حياته فهو لا يمتلك من الأبناء سواه وكانت أمنيته في الدنيا أن يراه سعيدا، مشيرا إلى أنه طلب من الشهيد أكثر من مرة أن يقدم طلب انتقال بعيدا عن سيناء حيث أنه قضي فيها سنينا كثيرة من عمره ولكنه كان يرفض ويؤكد أن ما كتبه الله عليه لا مفر منه، وأنه لن يترك سيناء الا شهيدا أو أما أن ينزلها تماما من الخونة الذين باعوا أوطانهم بعرض الحياة الدنيا.

وأشار إلى أنه يحن إليه كثيرا ويبكي دما علي فراقه، فهو فلذة كبده ونجله الوحيد ولكنه علي قناعة كبيرة بأنه في مكان افضل من الدنيا وما عليها، وأنه الآن يجد ضالته في نجليه فهم بالنسبة له الدنيا وما عليها.



تكريم الشهيد

تسلمت السيدة نهلة جمال الليثي، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، زوجة العقيد الشهيد فتحي قدري جعفر، وقبَل الرئيس السيسي رأس الطفل عمر فتحي جعفر، نجل الشهيد، وطلب نجل الشهيد ان يقول كلمه للحضور حيث أدى التحية العسكرية، قائلا: "أنا عمر فتحي قدري جعفر، على قد ما أنا زعلان إني مش هشوف بابا تاني وبابا وحشني جدًا، لكن أنا فخور جدًا ببابا إنه طلب يروح سيناء عشان يحارب الإرهاب ويدافع عن وطنه، وأوعدكم إني هكبر وأكمل المشوار وهدافع عن الإرهاب زي بابا، بابا طلب يروح سيناء ولما هكبر هكمل مكانه".

وكان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، قد أطلق اسم الشهيد المقدم فتحى قدرى جعفر على مجمع المدارس المزمع إنشاؤها بقرية بخاتى التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك تكريمًا للشهيد وتخليدًا لذكراه لما بذله من تضحيات ضد الإرهاب الأعمى وفداءً للوطن.