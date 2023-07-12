وكيل صحة دمياط يتابع مع مسئولي الإدارات الفنية مبادرة "100 يوم صحة"

عقد صباح الأربعاء، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعًا مع مديرى الإدارات الفنية بمديرية الصحة ومشرفي المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

ناقش وكيل الوزارة خلال لقائه مؤشرات الأداء للإدارات الفنية بناءً علي التقارير الدورية وذلك لتقييم الأداء والعمل على الخطط الخاصة بتطويرها وتم مناقشة خطة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة والتي تم انطلاقها يوم ٢٥ يونيو على مستوى الجمهورية، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

وتم مناقشة خطة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة، والتأكيد على التدريب المستمر لجميع الفرق المشاركة والتأكيد على متابعة توافر المخزون من كافة المستلزمات اللازمة لاستكمال عمل المبادرة مع استمرار تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات .

وأكد وكيل وزارة الصحة على مشرفي المبادرة و فرق الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بالمتابعة المستمرة لكافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة والتأكد من التسجيل الإلكتروني لجميع المواطنين المترددين واستمرار عمل الدعاية اللازمة لها، والتأكيد على دور فرق التواصل المجتمعى ودور الرائدات الريفيات، لتوعية المواطنين بالمنازل، لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بمبادرة 100 يوم صحة ولضمان توفير الأمن الصحي للمواطنين وحمايتهم من الإصابة بالأمراض.