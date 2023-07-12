الصلح بين البحراوى والرماح فى منزل نقيب الموسيقيين

فى جلسة سادها الود والحب جمع الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية فى منزله نجوم الأغنية الشعبية الفنان رضا البحراوى والفنان ياسر الرماح ، وتم التصالح دون أن يتطرق أحد لأى خلافات سابقة وانتهت الجلسة على خير.

من ناحيته صرح طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية أن مجلس النقابة يسعى دائما إلى أن تسود روح الحب والود والاحترام بين الاعضاء وليس التحقيقات والجزاءات .

ووقعت أزمة رضا البحراوي وياسر الرماح بعدما اتهم الأخير الأول بسرقة أغنية "زمن الوحوش. وكتب وقتها ياسر الرماح، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي"جهزت شكوى لنقابة المهن الموسيقية والنقيب مصطفى كامل، وأخذت كل الطرق اللي تحفظ لي حقي إن شاء الله في المحكمة الاقتصادية.. حق الله لازم أخده وأنا حقي لازم أخده، دي مش غنوتي، وده لحني أساسًا، وزمن الوحوش الكوبليه التاني فيها أنا اللي كتبته بـ إيدي