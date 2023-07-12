تشكيل المقاولون العرب لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري ،والمقرر إقامته في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

جاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

حراسة المرمى : محمود أبو السعود.

خط الدفاع : أمير عابد وأحمد علاء وأحمد الشيمي وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة.

خط الوسط: جوزيف أوشايا و فاروق نورالدين وعمر سافيولا وعمر فايد وفادي فريد.

خط الهجوم: جون أوكلي.