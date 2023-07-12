ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل المقاولون العرب لمباراة الاتحاد السكندري بالدوري

تشكيل المقاولون العرب
تشكيل المقاولون العرب لمباراة الاتحاد السكندري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري ،والمقرر إقامته في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

جاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

حراسة المرمى : محمود أبو السعود.

خط الدفاع : أمير عابد وأحمد علاء وأحمد الشيمي وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة.

خط الوسط: جوزيف أوشايا و فاروق نورالدين وعمر سافيولا وعمر فايد وفادي فريد.

خط الهجوم: جون أوكلي.

الاتحاد السكندري مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب الدوري الممتاز تشكيل المقاولون العرب الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري استاد الاسكندرية