القمة 126.. أوسوريو يجهز 5 أسلحة هجومية لإسقاط الأهلي

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، لموقعة الأهلى، والمقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى.

وعلمت “البوابة نيوز” من مصادرها داخل النادي، أن الكولومبي أوسوريو يجهز خطة هجومية لهزيمة الأحمر تعتمد على البدء بخمس أسلحة هجومية قوية، وهم أحمد سيد زيزو، وشيكابالا، وإبراهيما نداي، وسيد نيمار، وسيف الجزيري.

هذا بخلاف المهام الهجومية لظهيري الزمالك، أحمد فتوح وحمزة المثلوثي خلال مجريات اللقاء.

ويرفض أوسوريو تغيير طريقة اللعب في مباراة الأهلي غدا، والتى اعتمد عليها مع الزمالك منذ توليه المهمة وحقق نتائج كبيرة أبرزها الفوز في ربع نهائي الكأس على المقاولون العرب بنتيجة 6-1.

ويحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي غدًا، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 49 هدفا، ودخل مرمى الفريق 30 هدفا.

ويدخل فريق الزمالك عقب المران الختامي اليوم الأربعاء في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيد من التركيز على القائمة التى ستخوض المباراة من اللاعبين.

وفقد فريق الزمالك جميع فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، وتوج باللقب النادي الأهلي رسميا بغض النظر عن باقى نتائجه المتبقية.

وحسم الأهلي قبل مواجهة الزمالك لقب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة.