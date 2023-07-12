وزير الرياضة: القيادة السياسية تدعم الأبطال الموهوبين في مختلف الألعاب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بمركز التنمية الرياضية بالشيراتون المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن بدء انتقاء اللاعبين واللاعبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

شهد حضور المؤتمر كلا من، اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة، والأستاذ معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة، والمستشار محمد مصطفي رئيس اتحاد التايكوندو، والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، والدكتور سيف الله شاهين رئيس اتحاد العاب القوي، والمهندس مرزوق علي رئيس اتحاد الچودو، ومحمود الحلو المدير التنفيذي لكرة السلة، والدكتور ايمان حسن ممثلا عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

كما حضر من جانب وزارة الرياضة الدكتور كمال درويش، الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لأجهزة الوزير، محمد رائف عضو اللجنة العليا لسلسة نادى النادى، الدكتور احمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور محمد حمدى مدير الإدارة العامة للموهبة والبطل الأولمبي، والدكتورة نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب والعديد من مديري مديريات الشباب والرياضة.

وتوجه وزير الرياضة بالشكر الى شركاء النجاح بالمشروع وزارة التربية والتعليم وأيضا رؤساء الاتحادات، واللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش وأيضا لقطاع الرياضة والموهبة بوزارة الشباب والرياضة، والذين نجحوا جميعا فى تقديم وتسهيل كافة الأمور لإنجاح المشروع.

كما تقدم صبحي بالشكر الى كافة وسائل الإعلام سواء المقروءة والمسموعة والتى سلطت الضوء على ما حققه المشروع من نجاح وما قدمه من أبطال.

وأوضح وزير الرياضة ان عمليات الانتقاء للاعبين سوف تخضع للاختبارات العلمية مؤكدا على تحقيق المشروع لنجاحات كبيرة فى وقت ليس بكبير، حيث قدم المشروع لاعبين حصلوا مع المنتخبات المصرية على بطولات عالم كما قدم المشروع أبطال على المستوي القاري.

وأكد على حرص الوزارة على تنمية عناصر الولاء والانتماء لمصر من خلال عقد العديد من الدورات التأهيلية لهولاء اللاعبين من خلال أكاديمية ناصر العسكرية، مشيرا الى الدعم الكبير والغير مسبوق من القيادة السياسية لهؤلاء الابطال فى مختلف الألعاب.

وركز وزير الرياضة على تقديم الوزارة للعديد من المشروعات لاكتشاف المواهب والتى منها مشروع كابتيانو مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مضيفا ان هذا الانتقاء هو الأكبر فى تاريخ عمليات الانتقاء للمواهب الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار صبحي إلى انه من تم تخصيص ٣٠ مليون جنيه للمشروع مع ايجاد العديد من الموارد للمشروع، مؤكدًا على أن المشروع سيكون له جانب اجتماعى واقتصادي من خلال تشغيل المشروع للعديد من المديرين الفنيين والاداريين لجميع الألعاب المتواجدة بالمشروع

يذكر انه سوف يتم انتقاء هؤلاء المواهب فى عدد ٧ رياضات وهي المصارعة، الملاكمة، جودو، تنس طاولة، العاب قوي، رفع اثقال، تايكوندو "، على أن يتواجد عدد "١٣٠ " لجنة انتقاء لهؤلاء المواهب فى جميع محافظات مصر الـ٢٧، على أن يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٥ يوليو الحالى حتى ٣٠ سبتمبر المقبل ومن المتوقع انتقاء عدد" ٢٠٠٠" لاعب ولاعبة لمرحلة البراعم.

ومن المنتظر ان يتم دعوة ابناء الشهداء من الجيش والشرطة وكذا دور الايتام للمشاركة فى عمليات الانتقاء تقديرا لدورهم الوطنى وتضحيتهم باعمارهم من أجل مصر.