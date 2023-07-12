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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يكرم الطالبة الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مايكروسوفت

الطالبة ريناد نورالدين
الطالبة ريناد نورالدين محمد طاهر
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كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بمكتبه، الطالبة ريناد نور الدين محمد طاهر، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن برنامج PowerPoint 2019، في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية، حيث تم تصعيدها وخمس طلاب آخرين للمنافسة وتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة العالمية التي تقام في أغسطس من كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية.

حضر التكريم كل من الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وماهر عبد الخالق مدير الشئون التنفيذية بالمديرية.

وهنأ المحافظ الطالبة الفائزة على مستوى الجمهورية، متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح، مشيرا إلى حرص المحافظة الدائم على دعم المنظومة التعليمية، وحث المدارس والطلاب على التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين الطلاب وإبراز الانشطة التعليمية التي تنمي المهارات والمعلومات؛ من أجل خلق جيل واعي يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم العلمي الذي نعيشه.

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