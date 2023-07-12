رئيس جامعة عين شمس يلتقي المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط

التقى محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس ، جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكفونية بالشرق الأوسط بقصر الزعفران وذلك بهدف مناقشة كيفية تنفيذ مشروع مركز أبحاث طبية ذات بعد أفريقي بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، مما يساعد على تعزيز سبل التعاون بين مصر والشركاء الأفارقة والعمل مع المراكز البحثية المتميزة والجامعات الأعضاء في الوكالة.

شهد اللقاء أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا سابقاً و أستاذ العقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة.

كما حضر من جانب الوكالة الدكتور جان لوك دوماس (فرنسا)، العضو المنتدب والرئيس السابق للمؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب للتعبير الفرنسي CIDMEF ، والدكتورة كلودين لوغيه سورغو (بوركينا فاسو) أستاذة الأشعة ورئيسة القسم في المستشفى الجامعي بواغادوغو ، العميدة السابق لكلية الطب ، وزيرة الصحة السابق في بوركينا فاسو، نائب مدير عام CIDMEF حاليًا، ورشا رمضان مديرة المكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكفونية بمصر، ورامي ناصر، مدرس بجامعة نيو جيزة وطبيب اطفال

كما شارك في اللقاء من الجانب المصري أمانى أسامة كامل عميدة كلية الصيدلة بالجامعة و على الانور عميد كلية الطب بالجامعة و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و منال حمدى السيد أستاذ طب الأطفال و رئيس وحدة الأبحاث الإكلينيكية -كلية طب جامعة عين شمس عضو مؤسس للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، سكرتير عام الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد، والدكتور تامر عمارة مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب، و شيرين فواز نائب مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب .