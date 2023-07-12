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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: القضاء على 600 جندي وإحباط 30 هجوما أوكرانيا

طائرة روسية
طائرة روسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إحباط 30 هجوما شنته القوات الأوكرانية، والقضاء على أكثر من 600 جندي خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الروسية تصدت بنجاح لـ30 هجوما في اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية، ومناطق أخرى بمساندة سلاح الطيران وسلاح المدفعية.

وكبدت قوات كييف خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في بلدتي أندرييفكا وكليشيوفكا في جمهورية دونيتسك، وتم القضاء في هذا المحور على نحو 335 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة ومدرعتين، وأربع مركبات.

وفي اتجاه كراسنو-ليمان، صدت وحدات الجيش الروسي هجومين للعدو، وتمكنت من القضاء على أكثر من 60 جنديا وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وفي محور كوبيانسك قضت القوات الروسية على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا ودمرت آليات ومعدات عسكرية.

كما تمكن سلاح الجو الروسي من إسقاط مروحية أوكرانية، و15 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة.

القوات الأوكرانية الدفاع الروسية هجوم 600 جندي تدمير دبابة