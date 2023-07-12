الكرملين: تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا بمثابة اعتداء على أمن روسيا

الأربعاء 12/يوليو/2023 - 02:46 م

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدًا، معتبرًا أن هذا الإجراء بمثابة اعتداء على أمن روسيا.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، نقلاً عن وكالة سبوتنيك، أن أن منح أوكرانيا عضوية في الناتو مؤشر سلبي تجاه روسيا.

يذكر أن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، أكد، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أصبحت أقرب للانضمام إلى الحلف أكثر من أي وقت مضى، وعلينا ضمان انتهاء الحرب في أوكرانيا وألا تكرر نفسها مرة أخرى، وسنفتح دعوة لانضمام أوكرانيا للحلف حين يتأكد الأعضاء أن الشروط قد تحققت".