أول تصريح لـ"حازم عمر" المرشح لانتخابات الرئاسة : مسئولية كبيرة تجاه الوطن والشعب

أعلن النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن قبوله بالترشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات المقررة في 2024، وذلك بعد قرار الحزب بالدفع به مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، وأكد أن هذا المنصب الرفيع يلقي عليه بمسئولية كبيرة تجاه الوطن والشعب.

وقدم عمر، الشكر لأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانة العامة وجميع أعضاء حزب الشعب الجمهوري في كافة ربوع مصر، على ثقتهم الغالية وإيمانهم العميق باستراتيجية الحزب والتي كانت واضحة منذ تأسيسه في 12 سبتمبر عام 2012، لافتا إلى أن أحد عناصر هذه الاستراتيجية بأن يؤهل الحزب عند اكتمال نموه مرشحا رئاسيا وأنه يثقله بالخبرات؛ وذلك في غضون 10 سنوات من تاريخ انشائه.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري، في اول تصريح له اليوم الاربعاء باجتماع اعضاء الحزب قائلا: تم الإعلان عن تلك الاستراتيجة بشكل واضح منذ 8 سنوات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خلال منافستنا في الانتخابات النيابية في نوفمبر عام 2015.

وتابع : اليوم بعد أن استطعنا بالجهد الدءوب تحقيق جزء من تلك الاستراتيجية وأصبح بالفعل ثاني أكبر الأحزاب السياسية في مصر من حيث عدد الأعضاء في غرفتي النواب والشيوخ، وكذلك في عدد وحداته التنظيمية ومقراته الإدارية في جميع محافظات الجمهورية، أعلن قبولي تكليفكم السامي لي بالترشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية، هذا المنصب الرفيع الذي يلقي بمسئولية كبيرة علينا تجاه الوطن والشعب، وأدعو الله أن يعيننا جميعا على تلك الخطوة وأن يكتب لنا السداد فيما فيه الخير لمصر والمصريين".

واستكمل رئيس حزب الشعب الجمهوري: نحن حزب سياسي رصين له رؤية ورسالة وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية منبثقة عن توجه الحزب الأيديولوجي وأهداف وطنية سامية نسعى خلفها ولدينا من الإرادة والقدرة على تحقيقها مهما بلغت صعوبتها.

واختتم قائلا: دعوني أؤكد لكم بوضوح بأنا ماضون في طريقنا غير عابئين بأبواق المشككين الذين يحاولون عرقلة مسيرتنا، مترفعين ومتحملين الصعب في صمت كعادتنا دائما في سبيل الارتقاء بالحياة السياسية المصرية.