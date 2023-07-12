بالفيديو.. عمرو الفقي: هدفنا تنظيم مهرجان يليق باسم مدينة العلمين

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها وكوادرها طيلة الفترة الماضية، لأنه يخص البلد كلها وليس الشركة فقط.

وأضاف "الفقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن العلمين تتسم بالشكل الرائع والتخطيط والبحر، ونريد تنظيم مهرجان يليق باسم هذه المدينة".

وفي نفس السياق أوضح المهندس شريف طه رئيس قسم قطاع التطوير بشركة سيتي إيدج العقارية: "هذا المهرجان حلم بدأ يتحقق، لأن مشاركتنا في مدينة العليمن الجديدة بدأت منذ سنوات مع بداية تطويرها وبدايات الترويج لها"، مؤكدًا: "لا يمكن إغفال أهمية هذا المهرجان، حيث سيشهد تنوع الأنشطة ما بين عروض أزياء وعروض فنية وثقافية وحفلات".

وأشار الدكتور أحمد منصور الأمين العام للبريد المصري: "نشهد تطورا كبيرا في العلمين الجديدة وحالة من حالات التمتع بما تقوم به الدولة من تطوير لمنشآتها والمدن التي تحتاج أن نقدم خدماتنا فيها بشكل متطور".