منذر مهران: أنا ابن محمد رمضان في "ع الزيرو"

حل الطفل الموهوب منذر مهران ضيفا على محطة راديو إنرجي 92.1، في برنامج “سيبها دايرة” مع زهرة رامي.

وقال منذر مهران لإنرجي، إنه يجسد شخصية ابن محمد رمضان في فيلم "ع الزيرو" واسمه "يوسف حمزة"، المقرر طرحه قريبا، مشيرا إلى أن بدايته الفنية كانت معه أيضا من خلال مسلسل البرنس.

وكشف منذر مهران عمره في حواره مع سيبها دايرة، كواليس فيلم "ع الزيرو" قائلا: إنها كانت مليئة بـ"الضحك والفرهدة"، وأشار إلى أنه سيتم عامه التاسع قريبا، وأن التعليقات التي توجه له دائما بأنه "قصير القامة".

وعبر منذر مهران عن حبه للفنان محمد رمضان والاستماع إلى أغانيه دائما، قائلا: "زمان كنت بشارك من المجاميع بس خلاص مبقتش من المجاميع المخرج بقى هو اللي بيطلبني".