تزامنًا مع منخفض الهند الموسمي.. 7 نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

تشهد الأيام القليلة المقبلة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، حيث إننا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، مما يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات المتوقعة بنحو درجتين إلى 3 درجات، بالرغم من أنها بالمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من السنة.

ومن المتوقع أن تتعرض 7 دول عربية خلال أيام لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية، تزامنا مع تحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم ككل بدأ في تسجيل أعلى درجات حرارة مرصودة في تاريخه.

وفي هذا التقرير تقدم البوابة نيوز للقراء 7 نصائح للتعامل مع درجات الحرارة العالية

شرب الماء بكميات كافية

شرب الماء بانتظام لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل بسبب الحرارة الشديدة ويصاب بالدوخة والتعب وفقدان التركيز، وينصح الأطباء عادة بشرب ليتر ونصف إلى ليترين من الماء بشكل موزَّع على كامل اليوم.

تجنب الوجبات الدهنية الثقيلة

لا يفضل تناول الوجبات الدهنية الثقيلة الساخنة في الطقس الشديد الحرارة، وينصح أكل الأغذية الخفيفة مثل: الفواكه والسلطة والخضار والجبن والسمك ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهن.

تجنب أشعة الشمس المباشرة

ينبغي تجنب أشعة الشمس المباشرة، ومن الأفضل البحث عن مناطق الظل أو الذهاب إلى مكان بارد جيد التهوية.

استخدام واقي للشمس

وإذا أمكن ينبغي دهن الجسم بمرهم ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية المحرقة. ولكن يجب عدم وضع الكثير من المرهم على الجسد.

ارتداء ملابس فضفاضة جيدة التهوية وذات ألوان فاتحة

من المهم الانتباه إلى لبس ملابس مناسبة، بحيث تكون جيدة التهوية وغير ضيقة، فهذه الملابس توفر تهوية جيدة للجسم وتساعد على تنظيم توازنه الحراري على نحو أفضل. أما بالنسبة للألوان، فالألوان الفاتحة أفضل من الداكنة، لأنها تعكس أشعة الشمس.

ارتداء قبعة فاتحة اللون

يُفَضَّل ارتداء القبعة، وخاصة للأطفال، تحت الشمس المحرقة. وهذا ينطبق أيضا على الأشخاص ذوي الشعر القصير وعديمي شعر الرأس، فالقبعة تحمي من حروق الشمس ومن ضربات الشمس، وتُبقي الجسم باردا نسبيا.

ممارسة الرياضة في أوقات مناسبة

ينبغي تفادي التمارين ذات الجهدي البدني الكبير، مثل الركض تحت أشعة الشمس المحرقة. وينبغي تأجيل مثل هذه الأنشطة إلى المساء حين يكون الجو أكثر برودة، ويستثنى من ذلك رياضة السباحة.