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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل صباح اليوم الأربعاء، فيما أفادت مصادر حكومية بأن الصاروخ سقط فيما يبدو بالمحيط. 

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم عن هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قوله "إن تصرفات كوريا الشمالية، بما في ذلك الإطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية، تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي"، مضيفا أنه لا توجد تقارير عن وقوع أي أضرار.

من جهته، أمر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الحكومة بجمع المزيد من المعلومات حول الإطلاق وتقديمها للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

وتعد هذه هي المرة الثانية عشرة هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا أو مقذوفا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وكان آخر إطلاق للصاروخ يوم 15 يونيو الماضي.

 

وزارة الدفاع اليابانية كوريا الشمالية صاروخ