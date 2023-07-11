مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للأهلي في الساحل الشمالي

كشف مرتضى منصور، حقيقة تمسك إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، بالعودة للزمالك، مرة أخرى بعد أنباء اقترابه من الانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر "يوتيوب": « إمام عاشور جيه عيط هو وأمه وأخوه عشان يحترف.. والنبي عايز أمشي.. مستقبلي.. وعمل فيلم».

وتابع: « البيه اللي قاعد يدغدغ مشاعر جماهير الزمالك دا.. أصلا موقع للأهلي في الساحل الشمالي من قبل ما يقعد معانا.. أنت فاكر إنك هتقوم جماهير الزمالك عليا».

وأكد مرتضى منصور أن إمام عاشور، وقع للأهلي أثناء تواجده في الساحل الشمالي في وجود حسام غالي وخالد مرتجي، وطالب جماهير الفارس الأبيض بإغلاق صفحة أزمة إمام عاشور والتركيز على مواجهة القمة ضد الأهلي والتي تعد بطولة خاصة.