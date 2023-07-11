السياحة تحذر الفنادق من وضع "شبك" في مواجهة الشاطئ

طالب محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية بوزارة السياحة، كافة فنادق الالتزام بعدم تثبيت شِباك بالمناطق المواجهة لشواطئها حفاظا على البيئة البحرية واستقرار النظم البيئة الساحلية، وأكد على الالتزام بتطبيق معايير سلامة الإنقاذ وذلك لتلافي تكرار حوادث الغرق بتلك المنشأت.

وقال عامر في خطاب للفنادق، انه في اطار التعاون الوثيق بين وزارة السياحة وغرفة المنشأت الفندقية، وعلى ضوء ما شهدته الفترة الماضية من حادث هجوم سمكة القرش على أحد السائحين بمدينة الغردقة، وسعيا نحو تلافي أسباب حدوث مثل تلك الحوادث بالفنادق حفاظ على أرواح النزلاء وبسمعة البلاد السياحية وبالإشارة إلى ما تم رصده من قيام بعض المشروعات السياحية بتثبيت شباك بالمناطق المواجهة لشواطئها وذلك اعتقادا منها أن هذا الاجراء سوف يسهم في توفير الحماية من هجمات أسماك القرش.

وأكد عامر على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة وعدم مخالفة الاشتراطات الموضوعة في التعليمات المذكورة حتى لا تتعرض المنشأت الفندقية للإجراءات القانونية، طبقا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية.

وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قرر غلق أجزاء من سواحل الغردقة، لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية ( الصيد، الغوص، التدريب على الغوص، السنوركل، الألعاب المائية، الباراشوت، الكايت سيرف)، وتقوم جميع الفنادق والقرى على طول ساحل البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.

كما شمل القرار استمرار حظر كافة أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد المحددة بالقرار الصادر عن رئيس هيئة الثروة السمكية، ويضم المنع كافة أنواع الصيد الترفيهي التي تقوم بها ( مراكب النزهة، الركوبه بالأجر، الخاصة ) داخل مدينة الغردقة، وباقي المدن جنوبا، وعاد المحافظ ليقرر فتح جميع الشواطئ أمام الزوار بعد انتهاء عمليات المسح.