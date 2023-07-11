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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المهن الموسيقية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش
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كشف طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل تعامل النقابة مع الفنان إيمان البحر درويش بعد نشر ابنته صورة له ويظهر فيها والمرض قد هاجم جسده وغيَّر ملامحه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهاتف الخاص بالفنان إيمان البحر درويش مغلق. 
وأكد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لا تعرف مكان إقامة الفنان إيمان البحر درويش سواء كان في المهندسين أو الإسكندرية.

ولفت إلى أنه تم إرسال رسالة على صفحة أمنية ابنة إيمان البحر درويش، ولكنها لم ترد حتى الآن، مستطردا: من حق الفنان إيمان البحر درويش علينا أن تتحرك النقابة للاطمئنان عليه .

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