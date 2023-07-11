طوارئ في الزمالك لتجهيز غرامة شيكابالا قبل انطلاق البطولة العربية

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك، الزمن من أجل توفير الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، الخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، من أجل رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

و تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الإثنين، خطابًا رسميًا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بإيقاف قيد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب مستحقات سبورتج لشبونة البرتغالي في صفقة عودة شيكابالا للفارس الأبيض.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، عن وصول خطاب رسمي لهم من الاتحاد الدولي بإيقاف القيد للزمالك بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة بخصوص صفقة شيكابالا.

ويصل المبلغ المستحق من الزمالك لنظيره البرتغالي سبورتنج لشبونة إلى مليون و500 ألف يورو، ويسعى مسؤولوا الأبيض لتجهيز المبلغ خلال الأسبوع الجاري وسداده من أجل ورفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق، قبل المشاركة فى البطولة العربية.

جدير بالذكر أن الزمالك تعرض، لإيقاف القيد في فترتين في موسم 2021/2022، بسبب أزمة عقد المهاجم الشاب حسام أشرف، قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.