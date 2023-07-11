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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء: نسبة حضور امتحانات الثانوية العامة اليوم بلغت 99%

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء : نسبة حضور امتحانات الثانوية العامة ا
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تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  اليوم غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة  وقد تواصل وكيل الوزارة  مع رؤساء اللجان وذلك للإطمئنان وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية بوقت كاف وذلك قبل بدء اللجان وقد شدد على اتباع التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمه للعملية الامتحانية ومكافحه الغش بكل صورة؛ وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال وكيل تعليم شمال سيناء بأن طلاب شعبة الرياضيات والبالغ عددهم (٢٨٧) طالبا وطالبة قد أدوا الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وبلغ زمن الإجابة ساعتين وبلغت نسبة الحضور (٩٩%) تقريباً كما ادي طلاب المكفوفين في مادة التاريخ ورقة (ثانية)

كما شهد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم مناقشة رسالة الماجستير لرنده فؤاد عبد الحميد موجه الرياضيات بإدارة العريش التعليميه ومنحها درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس الرياضيات بتقدير ممتازوكان موضوع الرساله فاعلية استخدام المنظمات التخطيطية في تنميه التفكير الهندسي لدي تلاميذ المرحلة الإعدادية .

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