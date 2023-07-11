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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"قولي اسمي".. لعمرو دياب الأعلى استماعا على أنغامي في الوطن العربي

عمرو دياب
عمرو دياب
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تصدرت أغنية قولي اسمي للفنان عمرو دياب قائمة الاغاني الأعلى استماعا عبر تطبيق انغامي في الوطن العربي لهذا الاسبوع.

وتصدرت الأغنية قائمة الأغاني العشر الأعلى استماعا في مصر والسعودية، الامارات، قطر، عمان، ليبيا، تونس، سوريا، العراق، اليمن الاردن، الكويت، فلسطين، البحرين، السودان.

يذكر أن أغنية قولي اسمي من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى ، توزيع جلال حمداوي ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، تصوير فوتوغرافي كريم نور .

وكانت الاغنية قد تصدرت تريند موقع تويتر فور طرحها منذ أيام عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير في صول تاون بالساحل الشمالي يوم ١٤ من الشهر الجاري .

عمرو دياب قولي اسمي الساحل الشمالي