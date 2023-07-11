حبس عصابة بيع الأسلحة عبر فيس بوك في باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية، بحبس متهمين بإدارة صفحة لبيع الأسلحة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، اربعة ايام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.

وواجهت النيابة المتهمين بالصفحات والمحادثات، وقر بارتكاب الواقعه بغرض تحقيق أرباح غير مشروعه، من خلال الاتجار في الأسلحة، وأمرت بالتحفظ على الهواتف، والتحرى حول نشاطهم الإجرامى.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية بإنشاء صفحه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على "فرد خرطوش، ١٠ قطع أسلحة بيضاء "مطواة" - هاتف محمول، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما".

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بإنشائهما للصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.