استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة بهاء الدين

استمر قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتضمنت الفعاليات التي تأتي ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، محاضرة تنمية بشرية للفنانة ميادة شيريت تناولت خلالها كيفية تنمية مهارات الأطفال من خلال اكتشاف المواهب وتنميتها ثقافيا وفنيا وأكدت على ضرورة الاكتشاف المبكر لموهبة الطفل وتوجيها التوجيه السليم للجهات المختصة وتنميتها، كما نفذت ورشة أشغال فنية لتعليم التطريز اليدوي، وتناولت بالشرح العملي والنظري غرزة السراجة من أسهل حيث أكدت انها من أبسط أنواع الغرز مقارنة بأنواع الغرز الأخرى، حيث تكون غرزتها بسيطة جدا وتشبه غرزة الماكينة، وتستعمل في إنتاج فروع أغصان الأشجار والأزهار.

أعقبها ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، وبها شارك الأطفال بتنفيذ رسومات فنية من وحي خيالهم لتنمية الخيال لديهم شملت موضوعات حمامة الغار والأمن والأمان كما استكمل بعض الأطفال لوحاتهم الخاصة بالاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وقام بعمل رسومات فنية تعبر عن هذه المناسبات المهمة.

كما عقد القصر، ورشة حكي للأطفال بعنوان أهمية تنظيم الأسرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، أعقبها مسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيعيهم على القراءة والاطلاع المستمر قدمتها هبة محمد، كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والقصة والحكي، بجانب ورشة لتعليم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة للمايسترو نصر الدين أحمد، حيث قام بتدريب الأطفال على آلة الدرامز والعود والأورج وآلات النفخ الخشبية والطبلة والأوكورديون وقام بتدريبهم على المقامات المختلفة والسلم الموسيقي بأسلوب بسيط يتوافق وسن وإمكانيات الأطفال المختلفة.

وقدم القصر ورشا فنية أيضا لذوي الهمم والتي تضمنت ورشة فنون تشكيلية عن ذكرى ثورة 30 يونيو، وورشة لرسم بورتريه للفنان إبراهيم حسين ولوحات عن تنظيم الأسرة لتربية الأبناء تربية سليمة، كما أقيمت ورشة تبسيط قواعد اللغة العربية لمحمد عبد الرحيم وتناول فيها الجملة الاسمية والجملة الفعلية ومكوناتهما وإعرابهما واستمرت ورشة الخط العربي للفنانة ايمان حسن وهبه حيث قدمت الورشة عن خط النسخ وكتبت كلمات عن الحفاظ علي الأسرة بالالتزام بقاعدة أسرة صغيرة تساوي حياة سعيدة وختاما استمرت ورشة الفنون الشعبية تدريب الفنان خالد نصر.