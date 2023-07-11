إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة – الفرافرة في الوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بطريق الداخلة – الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة – الفرافرة أسفر عن إصابة كل من محمد علي سيد، ٢٨ عامًا ومقيم الفرافرة، محمد رمضان محمد، ٣٨ عامًا، ومقيم الفرافرة، محمد عمرو محمد، ٢٥ عامًا، ومقيم مركز الفرافرة، وجمعيهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما رفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز آثار الحادثة من الطريق لإعادة السيولة المرورية لطبيعتها بالطريق.