6 قرارات عن حيازة وتملك الأراضي الزراعية في الوادي الجديد

ترأس اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأسفر الاجتماع عن 6 قرارات هي:

1-منح خطابات بالموافقة على حفر آبار للمشروعات التي قامت بجدولة الديون أو سداد أقساط منها.

2-الموافقة على تمليك الشركات والأفراد شرط سداد المستحقات والمتأخرات والمديونيات .

3-عرض موقف إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وتكليف الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على المتقاعسين عن السداد أو سحب الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4-تشكيل لجان لحصر جميع أراضي الصندوق بالإحداثيات المؤجرة للمواطنين ومطابقة قيمة الإيجارات مع المساحات، بالإضافة للموافقة على تملك الراغبين من المستفيدين للأراضي خارج الحيز العمراني بعد سداد جميع المستحقات وقيمة التملك.

5-منح مهلة ٦ أشهر للمشروعات المتدنية في نسب التنفيذ، يتم بعدها اتخاذ إجراءات السحب.

6-سحب أراضي المشروعات الزراعية التي لم تقم بالتنفيذ، وفي حالة إعادة التخصيص يتم التعامل طبقًا للأسعار الحالية.