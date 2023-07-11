الصين: وزير الخارجية لن يشارك في اجتماعات آسيان بإندونيسيا لأسباب صحية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، اليوم /الثلاثاء/، إن وزير الخارجية تشين جانج لن يشارك في اجتماع وزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا، من المقرر انعقاده هذا الإسبوع؛ وذلك لأسباب صحية.

وأضاف المتحدث- حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مسئول السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي سيمثل الصين في الاجتماعات، المقرر انعقادها في جاكرتا بدلا من تشين جانج.

ولم تفصح الخارجية الصينية عن تفاصيل الحالة الصحية لوزير الخارجية، الذي قد غاب عن سلسلة من الأحداث والاجتماعات الدبلوماسية، خلال الأسبوعين الماضيين.