حبس عاطل لحيازته كيلو هيروين في المرج

أمرت نيابة المرج حبس عاطل بتهمة حيازة كيلو هيروين قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي احد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لمزاولته نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.