الكرملين: إرسال فرنسا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة

أبدت روسيا اعتراضها على إعلان فرنسا إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، خلال قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة حاليا في ليتوانيا.

أدان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، واصفا هذه الخطط بالخاطئة.

وقال المتحدث للصحفيين اليوم الثلاثاء إن "قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد"، مؤكدا أن القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف: "بالطبع، لا تزال هناك حاجة إلى توضيح وتحديد عن أي مدى يدور الحديث"، مشددا على أن "هذا قرار خاطئ له عواقب على الجانب الأوكراني لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ تدابير للرد".

وتابع بيسكوف: "نكرر مجددا التأكيد على النهج المبدئي إزاء مثل هذه القرارات، فهذه القرارات لا يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث في إطار العملية العسكرية الخاصة، ويمكنها فقط زيادة العبء على نظام كييف".

وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، لتكون بلاده الدولة الأوروبية الثانية التي تزود كييف بهذا النوع من الصواريخ.

وقال ماكرون، لدى وصوله إلى مكان انعقاد قمة الناتو في فيلينوس"قررنا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها"، وفقا لما أوردته فضائية “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف أن فرنسا سترسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز "سكالب".

وقال ماكرون "أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحد".