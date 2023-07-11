وزير خارجية الكويت: ثروات حقل الدرة مشتركة بيننا والسعودية بالمناصفة فقط لا غير

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن الثروات التي تقع في حقل الدرة هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير.

وأضاف الصباح في مداخلة له بجلسة مجلس الأمة العادية اليوم /الثلاثاء/ ردا على رسالة ورادة من أحد النواب بشأن حقل الدرة وذلك ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا "واضحا جدا" بشأن موضوع حقل الدرة، مشيرا إلى تأكيده لموقف الكويت الواضح خلال محادثاته التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان.

وأوضح أن من أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق، مبينا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، مؤكدا أن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين.