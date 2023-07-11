ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية الكويت: ثروات حقل الدرة مشتركة بيننا والسعودية بالمناصفة فقط لا غير

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن الثروات التي تقع في حقل الدرة هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير.

وأضاف الصباح في مداخلة له بجلسة مجلس الأمة العادية اليوم /الثلاثاء/ ردا على رسالة ورادة من أحد النواب بشأن حقل الدرة وذلك ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا "واضحا جدا" بشأن موضوع حقل الدرة، مشيرا إلى تأكيده لموقف الكويت الواضح خلال محادثاته التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان.

وأوضح أن من أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق، مبينا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، مؤكدا أن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين.

وزير خارجية الكويت السعودية حقل الدرة