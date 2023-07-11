ننشر تحقيقات النيابة بمصرع زوجين وأطفالهما في حريق شقتهم بمنطقة فيصل

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها بشأن مصرع زوجين واثنين من أبنائهما، في حريق نشب داخل شقتهم الواقعة بالطابق الثالث بالعقار رقم 55 المكون من 12 طابق بشارع أبو جمال البنأ من الصفأ والمروة الطوابق فيصل.

وثبت من خلال التحقيقات التي أجريت أنه أثناء تواجد أفراد الأسرة داخل شقتهم محل الواقعة، حدث ماس كهربائي في إحدى الوصلات الخاصة بالتكييف، الأمر الذي نتج عنه اشتعال النيران بالشقة، وقد حاول الزوجان إنقاذ ابنائهما الثلاثة ولكن دون جدوى، وقد أصيب الجميع بحروق في مختلف أنحاء الجسم وتم نقلهم للمستشفي، ولكن فارق الزوجان واثنان من ابنائهما الحياة.

وكانت البداية، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام إشارة من غرفة عمليات النجدة، تؤكد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 55 بشارع أبو جمال البنأ من الصفأ والمروة الطوابق فيصل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بعقار مكون من 12 طابقا جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع "عمرو السيد" وزوجته "إيمان خلف" وأصيب أبناؤه الثلاثة كلا من "فرح 7 سنوات، ياسين 5 سنوات، محمد 3 سنوات" وأصيب شاب يدعي "محمد أحمد عبدالرشيد" 19 سنة، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي الهرم تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وقد لفظ الطفلين الاول والثاني مصرعهم متأثرين بإصابتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.