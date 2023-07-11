رئيس جامعة سوهاج يكرم فريقا طلابيا بكلية العلوم لتصميمهم مشروع التحكم بالأبواب من خلال القفل الذكي

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فريقا طلابيا بالفرقة الرابعة بقسم الحاسب الآلي بكلية العلوم، وذلك لتصميمهم مشروع "التحكم فى الأبواب من خلال القفل الذكي" عن طريق بصمة اليد أو الوجه أو برقم سري "password"، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور حسين عبد الحافظ وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن شباب الجامعة دائماً ما يقدم صوراً متجددة من الإبداعات التي تواكب البحث العلمي، مضيفاً أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى اكتشاف الطلاب المبدعين والمبتكرين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

وأشاد الدكتور عبد الناصر يس بالفريق الطلابي والذي يبرهن على أن الجامعة تزخر بالعديد من النماذج الطلابية المبدعة في كافة المجالات العلمية، مقدماً شكره لرئيس الجامعة على دعمه للطلاب المبتكرين والمبدعين، وتوفير المناخ المناسب لهم وكافة التجهيزات الفنية من معامل وغيرها لتنفيذ أفكار مشاريعهم العلمية، وربطهم بالتكنولوجيا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور حازم المشنب، أن أهم ما يميز هذا المشروع أنه يمكن تنفيذه بتكلفة أقل من المستخدمة حالياً، موضحاً أن فكرة المشروع والتي قام بتفيذها كل من الطالب محمود حسني والطالب محمد سمير عبارة عن التحكم في الأبواب من خلال القفل الذكي، حيث يمكن فتح الباب من خلال بصمة اليد أو بصمة الوجه أو password أو من خلال التليفون المحمول، ويمكن أيضاً تطبيق هذا القفل على الخزنة أو السيارات، وذلك تحت إشراف الدكتورة آلاء الشيخ مدرس بقسم الفيزياء بالكلية.