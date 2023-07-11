مكتبة مصر الجديدة تطلق مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية

تطلق جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، مجموعة من ورش عمل ودورة تدريبية تناسب كل الفئات العمرية خلال شهر يوليو الجاري، بهدف تنمية مهارات المشاركين الفكرية والإبداعية وإعداد جيل جديد من قياديات المستقبل، تماشيا مع رسالة الدولة الرامية إلى تمكين الشباب واستكشاف قدراتهم الكامنة والاستثمار في مواهبهم لتحقيق النجاح.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن ورش العمل والدورات التدريبية تنفذها مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل التابعين للجمعية، مشيرا إلى أن برامج ورش العمل التفاعلية تتمحور حول مواضيع مختلفة شملت المهارات القيادية، والتفكير الفعّال، إلى جانب ورش أخرى حول الفنون، والحرف، والخط العربي، والموسيقى والمسرح، وغيرها من المجالات العمليّة.

وتنفذ مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة الاكسسوار بسلك النحاس الملون يوم الاثنين الموافق ١٠-٧ ، تقدم الورشة الفنانة التشكيلية داليا الشربينى تركز الورشة على التعريف بفن الإكسسوارات وتاريخه، حيث يتم التعرف على تاريخ الحلى ومراحله وسوف يتم عرض فيلم عن صناعة الحلى والأدوات اللازمة والمستخدمة فى صناعته، وتتم الورشة العملية للاطفال باستخدام السلك والاحجار الملونة وسيتم ذلك بتطبيق نماذج مختلفة مثل "الأساور والخواتم".

كما تنفذ مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة الكوستر بالديكوباج والعجائن يوم الاثنين الموافق ١٧-٧ ، تقدمها الفنانه التشكيلية داليا الشربينى، وهو أداة من أدوات المائدة،فهي توضع أسفل الأكواب بهدف حمايتها من التلف، ويقوم الاطفال بتصنيع الكوستر من الخشب وتزينها باستخدام فن الديكوباج و عجائن السيراميك.

كما تنفذ مكتبة المستقبل دبلومة الاوفيس المجمعة للكبار التى تحتوى على؛ (win+word+Excel+Acsess+power Point+Internet) ، علوم الكمبيوتر الأساسية والتى تتضمن (win+word+Excel+PowerPoint+Internet) ابتداءمن عمر ١٠ سنوات حتى ١٥ سنة، ودورة (( التصوير الفوتوغرافى ..المستوى الاول))يقدمها معتز الصاوى عضو نادي كاميرا القاهرة عضو اتحاد المصورين العرب - حصل علي عدة جوائز جائزة الاتحاد الاوروبي 2016. جائزة الامم المتحدة للمراة 2017. جائزة صالون الشباب ال (28) لعام 2017 ، ولتنمية قدرات الاطفال الإبداعية ونستغل حبه للتكنولوجيا ونعلمه أساسيات البرمجة من خلال برنامج Scratch ، كما تقوم المكتبة بورشة جرافيك و إعلانات محترف ، و دورة الفوتوشوب .. .ودورة فن التطريز اليدوي

كما تنظم دورة التمثيل المسرحى يقدمها المخرج المميز احمد ياسين الدورة هتساعد طفلك على تنمية مهارات التواصل ، تعزيز الثقة بالنفس ، القدرة على التعبير عن الذات ، تنمية الإبداع والخيال ، تطوير وتنمية القدرة على التركيز ، تنمية المهارات والقدرات التمثيلية ، التدريب على الأداء التمثيلي ، تدريبات على الوقوف على المسرح ، تدريبات النفس والحركة والانفعال ، القدرة على التقييم الذاتي وتقييم الأخرين ..للأطفال من سن ٦ سنوات الى ١٥ سنة.

وتطلق مكتبة مصر الجديدة العامة دورة تدريبية جديدة تنضم لقائمة الدورات التى تساعد في تنمية مهارات المترددين وتثيقهم وهى دورة "مهارات الثقافة المالية " للدكتور عاصم سرور ( دكتوراه التمويل جامعة عين شمس) ..

محتوى الدورة التدريبية عبارة عن عدد 7 محاضرات وهى كالتالى المحاضرة الاولى البنوك كيف تعمل البنوك كوسيط مالى الاوراق المالية والاوراق التجارية واستخدامها

المحاضرة الثانية البورصة واستراتيجيات التعامل مع البورصة تعريفات ومصطلحات خاصة بالورصة من هم المتعاملون فى البورصة كيف تعمل البورصة مقدمة عن الاسهم والسندات.

المحاضرة الثالثة الادوات المالية انواع الاسهم والسندات اسهم الخزانة شهادات الاستثمار وشهادات الايداع الارباح الراسمالية والتوزيعات الفوائد البنكية التضخم معناة وكيفية حسابة واثرة

المحاضرة الرابعة لقيمة الزمنية للنقود ما المقصود بالقيمة الزمنية للنقود كيف حسابها معناها واثرها على الاستثمار والادخار الدخل النقدى والدخل الحقيقى.

المحاضرة الخامسة القوائم المالية كيف نفهم الميزانية وكيف تقرا قائمة الارباح والخسائر ومعناها وكيف نفهاما.

المحاضرة السادسة دراسات الجدوى ما المقصود بدراسات الجدوى الاقتصادية وكيف يتم بناؤها.

المحاضرة السابعة ابدا مشروعك كيف تقيم مشروعك المقارنة بين المشروعات المحتلفة كيفية اختيار المشروع الافضل.

أيام الدورة الاثنين والاربعاء من كل اسبوع الساعة 5 الى الساعة 7 ... واليوم من الدورة هيكون يوم تعريفي مجانا لكل الفئات المهتمة .

وبداية جديدة لكورس الرسم في مكتبة مصر الجديدة العامة يوم السبت من الساعة 1:11 ص بواقع مرة بالاسبوع ولمدة 4 حصص ويوم الاثنين من الساعة 3 - 5 م بواقع مرة بالاسبوع ولمدة 4 حصص المدرب المحترف الفنان التشكيلى / احمد بيرو

وكورس الموسيقى تتعلم العزف على ( الأورج - الجيتار - الكمانجا ) من سن 13 سنة فما فوق ، مواعيد الكورس يوم الاحد والأربعاء من. الساعة 6م الي 8 م ،، ولمدة 4 محاضرات تحت اشراف المدرب المحترف الاستاذ / امجد جوزيف

بداية جديدة كورس المسرح بمكتبة مصر الجديدة العامة لتنمية مهارات المسرح والكتابة المسرحية مع الفنان - كريم قدرى ورشة مسرح للكبار مع فرقة بانوراما المسرحية فى مكتبة مصر الجديدة العامة كل يوم السبت من 3 الى 7 مساء - 8 محاضرات

سيكون برنامج ورشة التدريب علي الاتي :التعرف على عناصر العمل المسرحيتنمية الخيال التركيز استدعاء المشاعر

•حرفية الممثل التعامل مع التوتر وكسر الخجل الحكي و الارتجال تدريب الصوت والتعبير به التمثيل الصامت كيفية العمل علي الدور وتفاصيل الشخصية مبادئ اخراج

وورش إعداد لعرض مسرحى قصير ( إسكتشات ) .الهدف من الورشة ان سواء اللي بيعرف او ما بيعرفش يتعرف على عالم المسرح من كل جوانبه و انه يكتشف ايه ممكن تبقى نقط قوته او موهبته في العالم دة و حتى لو مفيش استمرار في المجال دة ف بنضمنلك على الأقل تتعلم ازاي تواجه و تعرف التعامل مع جمهور.

الورشة فيها معرفة عناصر المسرح اللي من خلالها بنعرف ايه هو المسرح و فيها ورشة الكتابة علشان نعرف اكتر عن القصة و الحبكة و التسلسل و البناء و فيها ورشة ل اعداد الشخصية و بنتعرف فيها على كيفية رسم شخصية و مواجهه الجمهور. بالاضافة الى ورشة حكي و ارتجال ، وورشة مبادئ اخراج مسرحي فضلا عن العاب الخيال و الحركة و اعداد الممثل المسرحي .