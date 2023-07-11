اليوم.. «طاقة النواب» تناقش 8 طلبات إحاطة

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام صالح عوض، لمناقشة 8 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

• طلب النائب محمد الجبلاوى، بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر (يد بحر).

• طلب النائبة رشا فايز كليب، بشأن انتشار مكامير الفحم ببعض قرى محافظة البحيرة والتي تعد من أخطر عوامل تجريف وتبوير الأراضي الزراعية، كما تتسبب في انتشار الأمراض وتلوث البيئة.

• طلبي النائبة أميرة أبو شقة بشأن صندوق حماية البيئة المنصوص عليه بالمادة (14) من قانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن البيئة وتعديلاته، وأسباب عدم اتخاذ إجراءات لفصل منظومة النظافة عن الإدارة المحلية.

• طلبي النائب حشمت أبوحجر، بشأن خطة وزارة البيئة في تدوير القمامة والاستفادة منها وخاصةً في البساتين، دار السلام بمحافظة القاهرة حتى لا تؤثر سلبا على الصحة العامة للمواطنين، وقيام شركة النصر للإسكان والتعمير باقتلاع الأشجار وتخريب بعض الحدائق بالمعراج السفلى – محافظة القاهرة.

• طلبي النائبة ميرفت عازر، بشأن تشغيل المحرقة الطبية بمدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية مما له الأثر البيئي على أهالي المنطقة، ومقلب القمامة القائم بجوار المقابر ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية كوم النور بمركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.