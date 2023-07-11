الولايات المتحدة تثمن شراكتها الطويلة والمثمرة مع الأرجنتين

ثمنت الولايات المتحدة شراكتها الطويلة والمثمرة مع الأرجنتين، وسط تطلعات لتعزيز رؤيتهما المشتركة لمستقبل آمن وأكثر ازدهارًا وإنصافًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأرجنتين الوطني،: إن واشنطن وبوينس آيرس تتمتعان بعلاقة تعاونية قائمة على الالتزامات المشتركة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والطبقة الوسطى القوية والازدهار الاقتصادي المشترك.

وأكدت الولايات المتحدة، بحسب البيان، مواصلة الشراكة مع الأرجنتين لتعزيز رؤيتهما المشتركة لمستقبل آمن وأكثر ازدهارًا وإنصافًا.

وعبرت واشنطن عن أطيب تمنياتها لشعب الأرجنتين بمناسبة ذكرى استقلاله السنوية و40 عامًا على عودة الأرجنتين إلى الديمقراطية.