ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تثمن شراكتها الطويلة والمثمرة مع الأرجنتين

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثمنت الولايات المتحدة شراكتها الطويلة والمثمرة مع الأرجنتين، وسط تطلعات لتعزيز رؤيتهما المشتركة لمستقبل آمن وأكثر ازدهارًا وإنصافًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأرجنتين الوطني،: إن واشنطن وبوينس آيرس تتمتعان بعلاقة تعاونية قائمة على الالتزامات المشتركة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والطبقة الوسطى القوية والازدهار الاقتصادي المشترك.

وأكدت الولايات المتحدة، بحسب البيان، مواصلة الشراكة مع الأرجنتين لتعزيز رؤيتهما المشتركة لمستقبل آمن وأكثر ازدهارًا وإنصافًا.

وعبرت واشنطن عن أطيب تمنياتها لشعب الأرجنتين بمناسبة ذكرى استقلاله السنوية و40 عامًا على عودة الأرجنتين إلى الديمقراطية.

الولايات المتحدة الأرجنتين وزير الخارجية الامريكي بلينكن