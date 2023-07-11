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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمن العراقي يلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قبضت قوات الأمن العراقية على ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى، وذلك في عملية عسكرية تمت بناءً على معلومات استخبارية.
وأفاد بيان للاستخبارات العراقية أن الإرهابيين الثلاثة ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف أن الإرهابيين أحيلوا إلى السلطات المعنية لإكمال التحقيق معهم.

الأمن العراقي القبض على ثلاثة إرهابيين تنظيم داعش الإرهابي