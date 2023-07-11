قبضت قوات الأمن العراقية على ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى، وذلك في عملية عسكرية تمت بناءً على معلومات استخبارية.
وأفاد بيان للاستخبارات العراقية أن الإرهابيين الثلاثة ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف أن الإرهابيين أحيلوا إلى السلطات المعنية لإكمال التحقيق معهم.
بوابة العرب
الأمن العراقي يلقي القبض على ثلاثة إرهابيين
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قبضت قوات الأمن العراقية على ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى، وذلك في عملية عسكرية تمت بناءً على معلومات استخبارية.
قبضت قوات الأمن العراقية على ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى، وذلك في عملية عسكرية تمت بناءً على معلومات استخبارية.