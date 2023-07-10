مصر تحصد 8 ميداليات في ختام بطولة العالم لكمال الأجسام بالأردن

اختُتمت اليوم فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام والتي أقيمت بالمملة الاردنية، بحضور الدكتور "رفائيل سانتونجا" رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية ونائبه الأول الدكتور "عادل فهيم" رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه، بمشاركة اكثر من 250 لاعب من مختلف دول العالم ‪

وبحضور متميز لأبطال المنتخب المصري في كافة المسابقات” كمال الأجسام

والكلاسيك والفيزيك”.

حيث شاركت مصر ببعثة تضم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم رئيسا للبعثة ومحمد محسن المدرب والحكم الدولي مشرف عام على البعثة ومرام سعيد الحكم الدولي و١١ لاعب وهم : ريمون الجارحي وعمر عادل ومايكل جمال وسيد فرغل والسيد عصام واحمد البساتين وطه مجدي ومحمد جمعه وهشام خالد ومحمد السمان

وأسفرت النتائج عن حصول مصر على العديد من الميداليات المتنوعة ومراكز متقدمة في كل الفئات

وقد حصدت مصر أربع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية واحدة أحرزهم اللاعبون: "ريمون الجارحي" صاحب ذهبية وزن ٧٥ ك كمال الأجسام للرجال وذهبية جميع الاوزان وكارت الأحتراف الذي ظهر بشكل قوي تغلب به على كل منافسيه في كل الأوزان ، و"سيد فرغل" صاحب ذهبية وزن الثقيل كمال الأجسام للرجال وبرونزية جميع الاوزان وكارت الأحتراف و"عمر عادل" صاحب ذهبية طول تحت ١٧٥سم كلاسيك فيزيك للرجال والمركز الرابع جميع الأطوال كما أحرز أيضاً "مايكل جمال" فضية الفيزيك للرجال وكان في منافسه شرسه على الترتيب الأول ، و"السيد عصام" فضية الماسكُلر فيزيك وكان في أفضل مستواياته، وجاءت مراكز باقي اللاعبون ما بين المركز السادس والعاشر.